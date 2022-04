Wirtschaft in Flensburg : Abschied mit Ehemaligen – Ausbildungsmeister Karl-Heinz Boysen ist im Ruhestand

31 Jahre hat Karl-Heinz Boysen bei der Krones AG in Flensburg den Nachwuchs ausgebildet. Bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand gab es einige Überraschungen.

Flensburg | Am letzten Märztag endete im Flensburger Krones-Werk eine Ära. Ausbildungsmeister Karl-Heinz Boysen, der 31 Jahre lang in dieser Funktion tätig war, wurde um von einem Großteil seiner ehemaligen Schützlinge überrascht und in den Ruhestand verabschiedet. Die Idee, etwas Besonderes für ihn zu veranstalten, entstand schon Anfang des Jahres. Einer sein...

