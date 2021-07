Rauchmelder schlagen Alarm : Flensburg: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz aus in Weiche

Eine 101-Jährige hatte ihr Essen auf dem Herd vergessen. Schäden sind in der Erdgeschosswohnung nicht entstanden.

Flensburg | Ein Brandalarm in einer betreuten, seniorengerechten Wohnanlage, hat am Sonnabend den Einsatz der Berufsfeuerwehr Flensburg und der Freiwilligen Wehr Weiche erforderlich gemacht. Gegen 17.25 Uhr war in der Rettungsleitstelle in Harrislee die Brandmeldung aus der Gartenstadt-Weiche aufgelaufen. Rauchmelder waren in der Wohnanlage angeschlagen und ha...

