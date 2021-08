Flensburg : Altholz angezündet – Feuerwehr schreitet ein

Der Versuch, Gartenabfälle zu verbrennen, endete im Industriegebiet Süd mit einem Blaulicht-Einsatz.

Flensburg | Das war wohl keine so gute Idee: Auf einem Grundstück in der Gutenbergstraße im Industriegebiet Süd haben am Donnerstagmittag mehrere Männer altes Holz aus dem Garten zur Entsorgung angezündet. Ein aufmerksamer Zeuge sah allerdings gegen 12.15 Uhr die nicht unerhebliche Rauchentwicklung und rief die Feuerwehr in der Annahme, es handele sich um ein ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.