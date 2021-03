Flensburg : 21 neue Corona-Fälle – Inzidenz steigt über 100

Nachdem die Inzidenz auf konstant über 90 angestiegen war, klettert sie nun über die 100er-Marke.

Flensburg | So viele Neuinfektionen hat Flensburg seit dem 3. März nicht mehr an einem Tag verzeichnet: 21 Personen haben sich infiziert. Das teilte die Stadt am Donnerstag auf ihrer Internetseite mit. Insgesamt sind es 1913 Infektionen seit Beginn der Pandemie. Davon sind 1686 Personen wieder genesen und 38 verstorben. Aktuell infiziert sind 189 Flensburger. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.