Flensburg : Spendenaktion bei Ben's Fischhütte: Fischbrötchen-Einnahmen fließen in die Ukraine-Hilfe

„Gebt was ihr habt, esst was ihr wollt“, lautet am Dienstag das Motto bei Ben's Fischhütte am Museumshafen.

Flensburg | Von allen Seiten gibt es Hilfsangebote für die vom Krieg überzogenen und notleidenden Menschen in der Ukraine. Da will Ben Heinrich nicht zurückstehen. Am Dienstag, 29. März, gehen alle Brötchen seiner Fischhütte am Bohlwerk auf Spendenbasis über den Tresen. Ben und sein Team arbeiten an diesem Tag von 11 bis 18 Uhr umsonst, alle Preise sind aufgeh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.