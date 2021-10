Corona-Maßnahme : Millionen Nerze in Dänemark getötet: Finnland will Tiere gegen Covid-19 impfen

Wegen einer Corona-Mutation wurden im Frühjahr Millionen Nerze in Dänemark getötet. In Finnland will man der Gefahr entgegenwirken.

Helsinki | Die finnischen Behörden haben einen Impfstoff für Minks (amerikanische Nerze) anerkannt. Um Neujahr sollen es mit den Impfungen losgehen. Während die dänischen Behörden im September das Verbot gegen die Nerzzucht um ein weiteres Jahr verlängert haben, schlägt Finnland einen anderen Weg ein. Ende dieses Jahres oder Anfang des kommenden soll es mit I...

