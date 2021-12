Flensburg : Essen angebrannt: Feuerwehreinsatz in der Schützenkuhle

Es drang bereits dichter Rauch nach draußen: Da auf Klingeln und Klopfen niemand öffnete, musste die Eingangtür von der Feuerwehr gewaltsam geöffnet werden.

Flensburg | Ein Feuerwehreinsatz hat am Mittwochmorgen für Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Gegen kurz vor 8 Uhr hatten Anwohner eines Mehrfamilienhauses an der Schützenkuhle eine Rauchentwicklung im Treppenhaus wahrgenommen. Die Rettungsleitstelle Harrislee alarmierte den Löschzug der Flensburger Berufsfeuerwehr, der nach wenigen Minuten an der...

