Flensburg-Fruerlund : Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Eiderstraße

Als der Löschzug der Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr Jürgensby eintrafen, drang bereits dichter Brandqualm aus dem Keller.

Flensburg | Nachdem in einem Kellerverschlag eines Wohnhauses in der Eiderstraße am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen war, mussten alle Bewohner das Haus verlassen. Verletzt wurde niemand. Gegen 19.35 Uhr hatten die Bewohner eine Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss bemerkt, in dem sich Abstellräume befinden. Sie alarmierten über den Notruf die Feuerwe...

