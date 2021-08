Feuerwehreinsatz in Hürup : Matratze gerät in Brand – Hausbewohnerin verletzt

Die Frau, die sich bei Ausbruch des Feuers auch im Schlafzimmer aufgehalten hatte, rettete sich noch selbst in das rauchfreie Erdgeschoss. Sie kam in die Notaufnahme.

Hürup | Bei einem Feuer im Schlafzimmer ihres Einfamilienhauses ist am späten Montagabend in Hürup (Kreis Schleswig-Flensburg) eine Frau verletzt worden. Aus noch nicht geklärter Ursache war eine Matratze im Schlafzimmer in Brand geraten. Die Feuerwehr war kurz vor 23 Uhr zu dem Wohnhaus in der Schulstraße alarmiert worden. Die Rettungsleitstelle alarmiert...

