Flensburg : Piepender Rauchmelder sorgt für Feuerwehreinsatz im Alten Kupfermühlenweg

Da die Wohnungsmieter auf Klingeln und Klopfen nicht öffneten, musste die Feuerwehr die Tür aufbrechen.

Flensburg | Ein angeschlagener Rauchmelder hat am Sonntagnachmittag für einen längeren Einsatz der Berufsfeuerwehr im Norden der Stadt gesorgt. Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Alten Kupfermühlenweg hatten die Rettungsleitstelle in Harrislee gegen kurz nach 15 Uhr über Notruf informiert, dass in einer Wohnung ein Rauchmelder angeschlagen hatte. Auf Klin...

