Feuerwehr-Löschfahrzeug : Oldtimer von 1943: Ein fahrendes Denkmal aus Dollerup

Der ehemalige Feuerwehrmann Heinz Dieter Lorenzen pflegt das erste motorisierte Löschfahrzeug der Dolleruper Wehr. Manchmal muss man dabei improvisieren.

Dollerup | Das neue Löschfahrzeug war erst kurze Zeit bei der Feuerwehr Dollerup, als es schon seinen ersten Einsatz hatte. In Hamburg standen die Männer mit Schläuchen an der Außenalster und schufen mit Wasser Rettungsgassen. Gassen, in denen die Hamburger durch den Feuersturm gehen konnten. Denn im Juli 1943 starteten die Alliierten massive Luftangriffe. Die „...

