Jerrishoe : Zu klein und ohne separate Duschen: Feuerwehr-Gerätehaus wird erweitert

Die beiden Fahrzeuge stehen hinter- statt nebeneinander – und es kommt voraussichtlich ein drittes hinzu: Die Feuerwehr Jerrishoe muss sich vergrößern.

Jerrishoe | Die Feuerwehrunfallkasse hat bei einer Überprüfung das Gerätehaus in Jerrishoe als unzureichend bezeichnet. So stehen die beiden Einsatzfahrzeuge hintereinander in der Fahrzeughalle, für die Einsatzkleidung fehlt ein gesonderter Lagerraum, es fehlen separate Umkleiden und Duschen und die Wege im Gebäude sind vor allem zwischen den Fahrzeugen zu eng. ...

