Flensburg : Feuer im Heinz-Krey-Hof: Bewohner löschen Brand selbst

Vermutlich war der Herd versehentlich eingeschaltet worden, daraufhin entzündeten sich darauf abgestellte Gegenstände.

Flensburg | Am Sonntagabend mussten Berufs- und Freiwillige Feuerwehr erneut in den Stadtteil Mürwik ausrücken. Im Heinz-Krey-Hof war in der Küche einer Wohnung ein Brand ausgebrochen. Doch als die Feuerwehr eintraf, hatten die Mieter den Brand schon selbst gelöscht. Bemerkt hatten die Bewohner der Wohnung das Feuer gegen 19.10 Uhr. Vermutlich war der Herd ver...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.