Glücksburg-Holnis : Feuer im Ferienhaus schreckt Urlauber aus dem Schlaf

In der Nacht brannte ein kleines Ferienhaus auf Holnis. Die Urlauber konnten sich ins Freie retten – und reisten dann ab.

Glücksburg | Das Ende ihres Urlaubs hatte sich ein Ehepaar aus dem Kreis Detmold in Nordrhein-Westfalen sicherlich anders vorgestellt: Nachdem in der Nacht ein Feuer in ihrem Ferienhaus ausgebrochen war, mussten beide am frühen Morgen abrupt die Heimreise antreten. Gegen drei Uhr am Morgen war der Mann nach eigenen Angaben aufgewacht und hatte Brandgeruch bemer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.