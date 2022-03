Handewitt : Feuer bei Westermoor: Kreisstraße gesperrt – Feuerwehr löscht Wohnhaus

In einem Wohnhaus zwischen Handewitt und Meyn ist ein Brand ausgebrochen.

Handewitt | Wegen eines Feuerwehreinsatzes ist die Kreisstraße zwischen Handewitt und Meyn in Höhe Westermoor derzeit voll gesperrt. In einem Wohnhaus direkt neben der Straße ist ein Brand ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren und Rettungswagen sind vor Ort. Mehr in Kürze. ...

