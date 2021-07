Letzter privater Betreiber in SH : Ende eines Kuriosums: Familie Clausen verkauft das Satruper Stromnetz

Seit 1904 betreibt die Heinrich N. Clausen GmbH das Stromnetz in Satrup. Jetzt übernimmt die SH Netz AG Betrieb und Wartung vom E-Werk Satrup.

Satrup | Die Schleswig-Holstein Netz AG (SH Netz) übernimmt von der Heinrich N. Clausen GmbH & Co. KG die technischen Geschäftsbereiche vom E-Werk Satrup. Zu den Kunden des letzten privat geführten E-Werks in Schleswig-Holstein gehörten zuletzt 1700 Privathaushalte und Gewerbekunden im Zentrum des Ortsteils Satrup in der Gemeinde Mittelangeln. Das Netz umfa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.