Flensburg : Falschherum in die Einbahnstraße am ZOB: Gefährliche Situationen im Minutentakt

Seitdem die Rathausstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt ist, gilt vor dem Parkhaus am ZOB eine veränderte Einbahnstraßen-Regelung. Nicht alle Autofahrer halten sich daran.

Flensburg | Rücksichtslosigkeit, Ignoranz und Unwissenheit, so kann man viele Situationen beschreiben, die sich in diesen Tagen im Bereich Nikolaistraße / Süderhofenden ereignen. Unmittelbar am ZOB vor dem Haupteingang des Kinos treffen Fußgänger, Radfahrer, Autos und Linienbusse aufeinander. Nichts Neues, mag man denken und in der Tat arrangieren sich alle Verke...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.