Fall Jonas in Flensburg : Anklage wegen Totschlags: Demonstration gegen Entscheidung der Staatsanwaltschaft

Die Demonstrationsteilnehmer sehen den Straftatbestand des Mordes als erfüllt an. Vor dem Gefängnis am Südergraben legte der Tross einen kleinen Zwischenstopp ein.

Flensburg | Mit einem Demonstrationszug von der Exe bis zum Tatort auf der Plattform an der Duborg-Skolen haben rund 35 Menschen am Freitagnachmittag an den getöteten Jonas (16) erinnert. Der 16-Jährige war hier an Karfreitag durch einen Messerstich getötet worden. Dringend tatverdächtig ist ein 19-Jähriger, gegen den die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Totsc...

