Am Bäckerberg in Oeversee : Fahrzeuge schrammen aneinander: Fahrer flüchtet vom Unfallort

Der Ford Focus einer Fahrerin wurde auf der Brücke am Bäckerberg komplett zerschrammt. Auch die Türen auf der linken Seite wurden eingedrückt.

Oeversee | Am Freitag, 3. Dezember, kam es nach Informationen der Polizei um 7.30 Uhr am Bäckerberg in Oeversee zu einem Verkehrsunfall. Laut Mitteilung fuhr die Fahrerin eines Ford Focus aus Richtung der L317 kommend in Richtung Stapelholmer Weg. Als sie über eine Brücke fuhr, an der die Fahrbahn verengt ist, kam ihr ein anderes Fahrzeug mit Anhänger entgegen, ...

