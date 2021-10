Fahrzeugbrand auf der Nordstraße : Zwischen Munkbrarup und Wees: Transporter geht auf der B199 in Flammen auf

Die Nordstraße musste während der Löscharbeiten zwischen Wees und Munkbrarup für über eine Stunde voll gesperrt werden.

Wees/Munkbrarup | Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Oxbüll-Wees-Ulstrup am Mittwochabend. Gegen 21.10 Uhr wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte auf die B199 zwischen Munkbrarup und Wees alarmiert. Anrufer meldeten ein brennenden PKW. Wenige Minuten nach dem Alarm trafen die ersten Einsatzkräfte am Einsatzort ein und fanden einen in Flammen stehenden Transporte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.