Flensburg : Durchsuchung bei Tatverdächtigem – wem gehört dieses Mountainbike?

Die Polizei vermutet, dass das Fahrrad gestohlen wurde. Der Besitzer wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden.

Flensburg | In einem Ermittlungsverfahren der Kriminalpolizei Flensburg wurde bei einer Durchsuchung am 10. September in der Wohnung eines Tatverdächtigen unter anderem ein Mountainbike sichergestellt. Da der Mann auch bereits als Fahrraddieb in Erscheinung getreten ist, könnte es sich bei dem Fahrrad ebenfalls um Diebesgut handeln. Das Fahrrad der Marke Cube ...

