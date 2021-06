Flensburg, Schleswig-Flensburg, Nordfriesland : Fahrrad-Kontrollen: Polizei zählt 295 Verstöße an einem Tag

Einen Tag lang stand der Fahrradverkehr für die Beamten im Bereich der Polizeidirektion Flensburg im Mittelpunkt.

Flensburg | 1220 Radfahrer, 123 Kraftfahrzeuge, sieben E-Scooter, 295 Verstöße und 371 Beratungsgespräche. Das ist die Bilanz einer flächendeckenden Kontrollaktion in der Stadt Flensburg und in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland. Alle Reviere im Direktionsbereich beteiligten sich am Dienstag an den Kontrollen, bei denen Gespräche und Aufklärung ...

