Polizei sucht Kleintransporter : Parkendes Auto in Flensburg angefahren – Fahrer flieht vom Unfallort in der Elbestraße

Die Polizei konnte ermitteln, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen Opel Movano halten muss.

14. Juni 2021, 10:41 Uhr

Flensburg | Am Mittwoch wurde in Flensburg in der Elbestraße ein am Seitenstreifen parkender blauer Citroen angefahren. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die Tat, bei der ein Sachstand von über 3000 Euro entstand, soll sich zwischen 9 und 14.45 Uhr ereignet haben.

Nach Angaben der Polizei parkte eine Autofahrerin ihren Citroen ordnungsgemäß am Mittwochmorgen am Fahrbahnrand der Elbestraße auf Höhe der Hausnummer 20. Als sie am Nachmittag zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass die Fahrerseite eingedrückt und zerkratzt war.

Fahrzeugteile eines Opel Movano gefunden

Sie konnte Fahrzeugteile eines anderen Pkw direkt neben ihrem beschädigten Auto auffinden, woraufhin nun ermittelt werden konnte, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug offensichtlich um einen Kleintransporter, Opel Movano, handelt.

Der Verkehrsermittlungsdienst des 1. Polizeirevieres hat die Ermittlungen dieser Verkehrsunfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber zu dem Verursacher um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 0461-4840.