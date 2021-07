Flensburger Werft : Die FSG kauft die Nobiskrug-Werft: „Austausch von Know-How und Effizienz in beide Richtungen“

Die Flensburger Schiffbau-Gesellschaft will die vorhandenen Kräfte bündeln, heißt es in einer Mitteilung. Mitarbeiter werden künftig an beiden Standorten eingesetzt.

Flensburg | Die Sensation kam am Freitagabend. „FSG acquires superyacht shipyard Nobiskrug“ lautete die Schlagzeile der zunächst auf Englisch versandten Mitteilung der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft. Die FSG kauft die insolvente Nobiskrug-Werft, genauer gesagt: „Schiffbauanlagen, Markenrechte und geistiges Eigentum“, wie es in der Mitteilung heißt. Auch die 2...

