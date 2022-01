Flensburg : Extremes Niedrigwasser an der Hafenspitze – Sturmflut in der Nacht vorhergesagt

Nach dem Sturmtief könnte das Wasser mit Wucht wieder zurückkommen.

Flensburg | Davon träumen viele Flensburger seit Jahren, von einem Sandstrand an der Hafenspitze. Bedingt durch den anhaltenden Sturm aus westlichen Richtungen, ist dies nun Realität geworden, wenn auch nur kurz. Der Wind drückte das Wasser fast zwei Tage lang aus der Flensburger Förde hinaus in die offene Ostsee, der Pegel liegt an der Hafenspitze aktuell fast 1...

