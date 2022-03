Bei Flensburg : Feuer in Jarplund: Europastraße im Berufsverkehr voll gesperrt

In einem Wohn- und Gewerbeobjekt direkt an der Landesstraße war ein Feuer ausgebrochen.

Jarplund | Ein Feuer in einem Wohn- und Gewerbegebäude im Handewitter Ortsteil Jarplund hat am Mittwochmorgen für eine Vollsperrung der Europastraße zwischen Flensburg und Oeversee gesorgt. Rund 30 Einsatzkräfte von zwei Feuerwehren rückten aus, um den Brand zu bekämpfen. Ausgebrochen war das Feuer gegen 6 Uhr in einem Anbau zwischen zwei Gebäuden auf dem ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.