Eurocity ab Juni : Neue Fernverbindung der Bahn zwischen Flensburg und Prag

Der Zug in die tschechische Hauptstadt hält auch in Berlin, Dresden und in der Sächsischen Schweiz.

Flensburg | Ab Sommer gibt es von Flensburg aus eine direkte Zugverbindung bis nach Prag, das teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Ab 12. bzw. 13. Juni bietet die Deutsche Bahn für Flensburg, Schleswig, Rendsburg und Neumünster nahezu täglich eine schnelle und umsteigefreie Fahrt morgens mit dem Eurocity (EC) z.B. nach Berlin, Dresden und Prag sowie abend...

