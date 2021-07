Bei Flensburg : Esgrus: 17-jähriger Motorradfahrer stirbt nach Unfall

Bei einem Überholvorgang stürzte der junge Mann. Er war mit seinen Eltern unterwegs.

Esgrus | Nach einem schweren Verkehrsunfall in Esgrus (Kreis Schleswig-Flensburg) ist am Montag gegen 13.50 Uhr ein 17-jähriger Kradfahrer gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Familie (Mutter, Vater und Sohn) auf der Straße „Griesgaard“ in Richtung Oersberg unterwegs. Kurz hinter Schorrehy wollten die drei ein Treckergespann überholen. D...

