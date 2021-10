Nach Restaurierung : Erzengel Michael kehrt zurück in die Kirche nach Husby

Das um das Jahr 1235 für die Kirche in Husby geschaffene eindrucksvolle Kunstwerk des Erzengels hat eine bewegte Vergangenheit hinter sich.

Husby | Frisch restauriert ist die rund 800 Jahre alte Statue des Erzengels Michael in seine angestammte Kirche nach Husby zurückgekehrt. In einem ökumenischen Gottesdienst am Michaelistag (29. September) enthüllte Pastor Hans-Christian Gerber die lebensgroße Holzplastik aus spätromanischer Zeit, die bereits seit dem ersten baulichen Zustand der Kirche St. Vi...

