Am ersten Schultag : Feueralarm bei der Einschulung in der Ramsharde-Schule

Brandmelder löst Feueralarm in der neuen Ramsharde-Schule aus. Ein Melder bei der Heizungsanlage war ausgeschlagen, so die Feuerwehr.

Flensburg | Es kurz nach acht Uhr, als am Mittwochmorgen die automatische Brandmeldeanlage der neuen Ramsharde-Schule am Katharinenhof in der Harrisleer Rettungsleitstelle aufläuft. Sofort wird die Flensburger Berufsfeuerwehr mit dem gesamten Löschzug alarmiert, auf Grund der Vorgaben rückt ebenfalls ein Rettungswagen und der Leitungsdienst der Feuerwehr mit zur ...

