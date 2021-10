Donnerstags-Krimi der ARD : „Der Tote am Strand“: Sendetermin für Flensburg-Krimi im Ersten steht fest

Gedreht wurde im April. Noch im November zeigt die ARD den ersten Flensburg-Krimi mit Katharina Schlothauer als Kommissarin Svenja Rasmussen.

Flensburg | Nach dem ZDF mit der Reihe Unter anderen Umständen mit Natalia Wörner hat nun auch die ARD ihren eigenen Flensburg-Krimi. Gedreht wurde im April am Flensburger Hafen, in Solitüde und in Wassersleben. Jetzt stehen der Sendetermin und der Titel für den ersten Teil der neuen Reihe fest: „Der Tote am Strand“ wird am 25. November um 20.15 Uhr als Donner...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.