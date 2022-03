Vorentscheid für den ESC 2022 : Jamala rührt auch Eros Atomus Isler aus Flensburg zu Tränen

Beim nationalen Vorentscheid für den Eurovision Song Contest 2022 in Berlin gab es Stargäste, hoch emotionale Momente und Überraschungen. Sein Song bedeutet ihm viel, aber kam vielleicht zur falschen Zeit, sagt Eros.

Flensburg | Am Tag danach ist Eros Atomus Isler noch in Berlin. Der Sänger und Gitarrist aus Flensburg hatte sich für den nationalen Vorentscheid „Germany 12 Points“ für den Eurovision Song Contest 2022 (ESC) qualifiziert – und am Freitagabend mit seinem Song „Alive“ den fünften Platz belegt. Der sei „nicht unbedingt das, was man sich gewünscht hat“, aber er sei ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.