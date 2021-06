Kompagniestraße : Erneutes Feuer in Flensburg – denkmalgeschütztes Gebäude beschädigt

Erst in der Nacht zum Donnerstag hatte es mehrere Brände im Bereich der Innenstadt gegeben. Nun brach nahe der Marienkirche erneut ein Feuer aus.

Flensburg | Bei einem Brand im Bereich des Flensburger Marienkirchhofes ist am Sonnabendmorgen Sachschaden an einem unter Denkmalschutz stehenden Gebäude entstanden. Gegen 5.30 Uhr löste die Einsatzleitstelle in Harrislee Alarm für die Flensburger Berufsfeuerwehr aus. An einer der Kompagniestraße zugewandten Gebäudefront, waren aus bislang unbekannten Gründen ...

