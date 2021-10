Flensburger Förde : Schleppnetze im Einsatz? Erneuter Muschelfang in Dänemark sorgt für Entsetzen

In den vergangenen Tagen war auf der dänischen Seite der Flensburger Förde ein sogenannter Trawler mit Schleppnetzen aufgefallen, mit dem mutmaßlich Miesmuscheln gefangen wurden. Das sorgt in Flensburg für Kritik.

Munkemølle/Flensburg | Während im deutschen Teil der Förde diese Fangmethode untersagt ist, gelten in dänischen Gewässern andere Regeln. Dennoch sorgt der Besuch eines Trawlers mit Schleppnetzen nun für erneute Diskussionen. Das Fahrtmuster des Trawlers „Smilla“ mit Heimathafen Oddesund am Limfjord in Dänemark fiel Hobbytauchern als erstes auf und gab einen Hinweis auf d...

