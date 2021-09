Flensburg : Wieder Ölfilm auf der Förde am Harniskai

Das Öl stammte in diesem Fall nicht von einem der Schiffe.

Flensburg | Erneuter Einsatz für die Berufsfeuerwehr am Harniskai in Flensburg. Gegen 8.45 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Freitagmorgen alarmiert, da erneut größere Mengen Betriebsstoffe auf dem Wasser bemerkt wurden. Weiterlesen: Ölfilm auf der Förde: Feuerwehreinsatz am östlichen Hafenufer Beim Eintreffen der Feuerwehr stellte sich heraus, dass sich tats...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.