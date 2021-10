Polizei Flensburg : Wohnungseinbruch aufgeklärt – Laptop und Playstation wieder da

Drei Monate nach der Tat findet die Polizei das Diebesgut bei einer jungen Frau und einem jungen Mann in Flensburg.

Flensburg | Die Tat ereignete sich bereits Mitte Juli: Aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus wurden ein Laptop und eine Playstation gestohlen. Die Einbrecher waren durch ein hoch gelegenes Fenster in die Wohnung eingedrungen. Jetzt konnte die Polizei eine 32-jährige Frau und einem 24-jährigen Mann ermitteln, die in einer gemeinsamen Wohnung in Flensburg ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.