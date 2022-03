Nach langem Leerstand : Erfolg in Eggebek: Storch kehrt zurück in das aufgebaute Nest

Vor 15 Jahren wurde ein Storchennest in Eggebek aufgebaut. Nach langem Leerstand ist nun zum zweiten Mal ein Storch eingezogen.

Eggebek | Nach dem am 4. Februar der Storch am Treeneplatz nach der Rückkehr aus dem Süden bezogen hatte, wartete Susanne Darge schon unruhig. Auf ihre Initiative wurde vor 15 Jahren ein Nest in der Niederung der Beek an der Westerreihe errichtet, das im letzten Jahr erstmalig von einem Storchenpaar bezogen wurde. Am 5. März ließ sich zur Freude von Susanne ...

