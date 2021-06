Strandpromenade in Harrislee : Ende von Maskenpflicht und Alkoholverbot in Wassersleben

Auch an der Promenade kann man ab 7. Juni wieder ohne Maske laufen.

Wassersleben | Nach weiter sinkenden Inzidenzen entfallen das Alkoholverbot und die Maskenpflicht auf dem Promenadenbereich in Wasserleben ab dem 7. Juni. Das teilt die Gemeinde Harrislee mit. Es wird weiterhin um Einhaltung der weiterhin geltenden Hygiene-Regeln gebeten. Zuletzt wurden Ende Mai in Flensburg die Alkoholverbote und die Maskenpflicht in der Innenst...

