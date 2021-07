Prozess gegen Drogendealer : Encrochat-Beweise: Verteidiger will BKA-Ermittler in Flensburg vorladen lassen

Am vierten Verhandlungstag wurde im Gericht erneut über die Legalität der Encrochat-Beweise debattiert. Unterdessen übt sich der Angeklagte Drogendealer weiter in Reue.

Flensburg | Ging es bei der Beweisführung mit rechten Dingen zu? Diese Frage begleitet nach wie vor einen Prozess am Flensburger Landgericht. Dort muss sich ein mutmaßlicher Drogendealer verantworten, der in drei Taten über 100 Kilo Amphetamin nach Dänemark geschleust haben soll. Der Angeklagte übt sich vor Gericht in Reue und betonte am vierten Verhandlungstag, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.