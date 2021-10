Auf der Exe : Aufbau hat begonnen: Hier kommt Flensburgs Eisbahn 2021

Nach der Corona-Pause im vergangenen Jahr: Die „Eisarena 2021/22“ bleibt in diesem Winter für drei Monate auf der Exe.

Flensburg | Am 5. November soll es losgehen. Dann eröffnet Flensburgs große Eisbahn auf der Exe. Die Aufbauarbeiten für die 2000 Quadratmeter große „Eisarena 2021/22“ haben am Donnerstag begonnen. Noch bis Freitagabend bleibt der Großparkplatz deshalb komplett gesperrt. Am Sonnabend ist die Exe dann wieder befahrbar, auch wenn weniger Parkraum als gewohnt zur Ver...

