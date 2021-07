Hochwasser bei Euskirchen : Flensburger THW hilft im Katastrophengebiet

Das THW Flensburg hilft nach dem Hochwasser im Bereich Euskirchen.

Flensburg | Nachdem in der vergangenen Woche bereits Einsatzkräfte aus dem Kreis Schleswig-Flensburg in die Überschwemmungsgebiete abgerückt sind, folgten ihnen am Sonnabend auch erste Kräfte aus Flensburg. Der Ortsverband Flensburg des Technischen Hilfswerks (THW) wurde am Freitag angefordert, um im Bereich Euskirchen eine örtliche Einsatzleitung zu unterstüt...

