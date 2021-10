Flensburg : Herrenlose Tasche: Einsatz für Sprengstoffhund Lotta im Bahnhof

In den Reihen der Bundespolizeiinspektion Flensburg gibt es insgesamt vier Diensthunde, unter ihnen zwei ausgebildete Sprengstoffspürhunde. Wir haben die Beamten und ihre Tiere begleitet.

Flensburg | Reisende am Flensburger Bahnhof wenden sich an die Bundespolizei, am hinteren Ende von Gleis eins steht eine bunte Sporttasche, von einem möglichen Besitzer weit und breit keine Spur. Die Beamten der Bundespolizei sind alarmiert, sie informieren ihre Leitstelle über einen sogenannten NZG (nicht zuzuordnender Gegenstand) und treffen erste Maßnahmen....

