Flensburg : Eine Drohne fliegt in die Tiefe: Mühlenstrom in erstaunlich gutem Zustand

Nach der Trockenlegung wurde der verrohrte Mühlenstrom mit einer 30.000 Euro teuren Drohne abgeflogen.

Flensburg | Über der Rasenfläche vor der Polizeidirektion an den Norderhofenden summt es. Was sich wie ein großer Schwarm Mücken anhört, ist eine 30.000 Euro teure Drohne. Gesteuert wird sie von Simon Kumm (Firma Inspecdrone), der das kugelförmige High-Tech-Gerät gekonnt in einen Schacht versenkt. Weiterlesen: Mit mehreren Pumpen: Das TBZ hat den Mühlenstrom t...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.