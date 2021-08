„Wo wir Lebensmittel liebten“ : Video: Edeka in Flensburg wird zum Theater – Eindrücke aus dem schrägen Stück

Kunst statt Lebensmittel – Die Pilkentafel verwandelt den leerstehenden Edeka Markt in der Flensburger Neustadt noch bis Samstag in ein Theater. Wir waren mit der Videokamera vor Ort.

Flensburg | Lebensmittel sucht man im alten Edeka-Markt vergeblich. Stattdessen kommen im Kunst-Supermarkt Themen wie Nähe, Distanz und Einsamkeit in die Tüte. 18 Performance-KünstlerInnen aus ganz Deutschland drücken in ihren Arbeiten aus, was die Corona-Pandemie mit ihnen gemacht hat. Kunst-Supermarkt: Wie ein Flensburger Edeka zum Theater wird Das Proj...

