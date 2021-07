Flensburg : Weiterer Corona-Fall: Alle „Klähblatt“-Besucher vom 21. Juli müssen in Quarantäne

Es wurde ein weiterer Corona-Fall bekannt. Die Ansteckungsgefahr wurde daher neu bewertet.

Flensburg | Nachdem ein weiterer Besucher der Gaststätte „Klähblatt“ positiv auf Corona getestet wurde, müssen nun alle Gäste vom 21. Juli in Quarantäne. Das teilt die Stadt Flensburg mit. Zunächst waren lediglich Gäste mit Symptomen aufgefordert worden, sich zu isolieren. An dem Abend feierte eine Besucherin in dem Pub, bei der sich im Nachhinein herausstellte, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.