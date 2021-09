Zahlen vom Montag : Ein neuer Corona-Fall in Flensburg – Inzidenz stagniert bei 40

Nach wie vor wird ein Patient mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus behandelt und muss beatmet werden.

Flensburg | Nach Informationen der Stadt Flensburg gibt es am Montag einen neuen Corona-Fall in der Fördestadt. Damit sind 53 Flensburger derzeit akut mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt befinden sich 187 Flensburger in Quarantäne. Der Inzidenzwert bleibt auf dem Niveau der Vorwoche und stagniert bei 40. Seit Beginn der Pandemie haben sich in Flensburg...

