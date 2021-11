Kommentar : Angespannte Corona-Lage in Flensburg: Lockdown für Ungeimpfte ist kein Tabu

Es ist richtig, dass Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange in dieser angespannten Lage eine 2G-Regel zumindest zur Diskussion stellt. Nun ist das Land gefragt, kommentiert unser Reporter Julian Heldt.

Flensburg | Wenn schon Anfang November der Inzidenzwert in Flensburg über 100 liegt und das Franziskus-Krankenhaus damit beginnen muss, sein reguläres Versorgungsangebot zurückzufahren, ist dies ein Alarmzeichen. Es zeigt sich in diesen Tagen mehr als deutlich, dass Corona noch lange nicht vorbei ist und uns insbesondere in diesem Winter noch massiv beschäftigen ...

