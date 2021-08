Flensburg : Eigentümer von herrenlosen Fahrrädern gesucht

Zwei Fahrräder wurden in der Bismarckstraße gefunden und konnten bislang weder einer Straftat noch einem Besitzer zugeordnet werden.

25. August 2021, 12:30 Uhr

Flensburg | Bereits am 20. Mai dieses Jahres wurde in der Bismarckstraße in Flensburg ein Herren-Mountainbike der Marke „Zündapp“ und am 10. Juni in der Fruerlunder Straße ein silbernes Herrenrennrad der Marke „Fixie“ aufgefunden. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Beide Fahrräder konnten bisher weder einer Straftat noch einem Eigentümer zugeordnet werden. Wer eines der beiden Fahrräder sein Eigen nennt, wird gebeten, sich beim Kommissariat 7 der Kriminalpolizei Flensburg unter der Rufnummer 0461/4840 zu melden.