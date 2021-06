Eggebek : Junge Störche bekommen ihre Ringe

Der Nachwuchs aus Eggebek ist gesund und kräftig.

Eggebek | Reges Treiben auf dem Treeneplatz am Stapelholmer Weg in Eggebek sind die Störche in ihrem Nest in 18 Meter Höhe gewohnt. Doch als Raimund Harm von der Firma Vollbrecht den Kran des Teleporters mit dem Arbeitskorb gemeinsam mit Jörg Heyna, Gebietsbetreuer des Nabu für den Weißstorch, langsam entlang des Lärchenstamms nach oben fährt, wird der Vogel do...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.