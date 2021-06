Pilkentafel in Flensburg : Edeka-Leerstand in der Neustadt wird zum Kulturprojekt

Ein leerer, heruntergerockter Supermarkt, 17 Künstler und ein Ende von Isolation: Die Pilkentafel will eine theatralische Ausstellung in die Neustadt bringen.

Flensburg | Zugegeben, das Gebäude hatte schon bessere Zeiten. Der alte Edeka-Markt in der Neustadt steht nun schon seit Jahren leer. Regale und Kassen sind längst weg, der Parkplatz ist müllig. Drinnen hängen Kabel von der Decke – „und es riecht bis jetzt auch noch nicht so gut darin“, sagt Elisabeth Bohde. „Es ist ganz schön runter.“ Ein spannender Ort also ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.